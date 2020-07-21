Венеційський кінофестиваль вручить особливу нагороду у 2020 році: хто став лауреаткою
Хоч пандемія коронавірусу змусила багатьох організаторів премій відмовитись від проведення заходу, Венеційський кінофестиваль таки відгримить у вересні 2020 року. Наразі відомо, що буде додаткова відзнака за життєві досягнення. І вже оголошено лауреаток в цій категорії.
Як повідомляє Deadline, престижні премії отримає британська акторка Тільда Свінтон та китайська режисерка Енн Гуей. "Золотих левів" представниці кіноіндустрії отримають в рамках 77-го Венеційського кінофестивалю, що пройде з 2 до 12 вересня.
Читайте також Серіал "Чорнобиль" отримав одразу сім нагород телепремії BAFTA
Цікаво, що премію за життєві досягнення запропонував директор події Альберто Барбера. За його словами, Тільда Свінтон є однією з найкращих та найоригінальніших акторок сучасності. Її фільми "Суспірія", "Доктор Стрендж", "Крізь сніг", "Майкл Клейтон", "Щось не так з Кевіном" та інші підкорили глядачів та експертів.
"Цей масштабний фестиваль був дорогий мені упродовж 30 років, тому бути лауреаткою такої премії – справжній шок. Приїхати до Венеції в рік, сповнений викликів, і відзначити це свято кіно, буде мені тільки в радість", – прокоментувала нагороду Тільда Свінтон.
А от Енн Гуей добре відома глядачам за стрічками "Люди в човнах", "Богиня милосердя", "Просте життя" та "Золота епоха". Режисерка є однією з найпопулярніших представниць китайської кіноіндустрії.
"Я дуже сподіваюся, що все у світі скоро стане кращим, і кожен зможе себе знову відчути таким же щасливим, як і я зараз", – не стримувала свого захвату від нагороди Енн Гуей.