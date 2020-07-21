Хотя пандемия коронавируса заставила многих организаторов премий отказаться от проведения мероприятия, Венецианский кинофестиваль таки отгремит в сентябре 2020 года. Известно, что будет дополнительная награда за жизненные достижения. И уже объявлены лауреатки в этой категории.

Как сообщает Deadline, престижные премии получит британская актриса Тильда Суинтон и китайский режиссер Энн Гуэй. "Золотых львов" представительницы киноиндустрии получат в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября.

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Интересно, что премию за жизненные достижения предложил директор события Альберто Барбера. По его словам, Тильда Суинтон является одной из лучших и самых оригинальных актрис современности. Ее фильмы "Суспирия", "Доктор Стрэндж", "Сквозь снег", "Майкл Клейтон", "Что-то не так с Кевином" и другие покорили зрителей и экспертов.

"Этот масштабный фестиваль был дорог мне в течение 30 лет, поэтому быть лауреатом такой премии – настоящий шок. Приехать в Венецию в год, полный вызовов, и отметить этот праздник кино, будет мне только в радость", – прокомментировала награду Тильда Суинтон.

#BiennaleCinema2020 È #TildaSwinton l'attrice Leone d'Oro alla carriera di #Venezia77!

"Sarà per me una vera gioia venire a #Venezia, soprattutto quest'anno, per celebrare l'immortale arte del cinema e la sua ribelle capacità di sopravvivenza." → https://t.co/jiu6RWlpCO pic.twitter.com/N5hSNdtPLM — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) July 20, 2020

А вот Энн Гуэй хорошо известна зрителям по лентам "Люди в лодках", "Богиня милосердия", "Простая жизнь" и "Золотая эпоха". Режиссер является одной из самых популярных представительниц китайской киноиндустрии.

"Я очень надеюсь, что все в мире скоро станет лучшим, и каждый сможет себя снова почувствовать таким же счастливым, как и я сейчас", – не сдерживала своего восторга от награды Энн Гуэй.