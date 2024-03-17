Харчуємося правильно: що можна їсти під час Великого посту

Великий піст вважається одним із найсуворіших. Протягом 48 днів потрібно дотримуватися певних правил, які стосуються їжі та способу життя. Час необхідно присвятити молитвам та духовному розвитку.

Люди відвідують храм, причащаються та сповідаються. Крім того, споживають страви, які зроблені лише з пісних продуктів. Що можна їсти у період посту перед Великоднем, розповість LifeStyle 24.

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Які продукти можна їсти під час Великого посту

Поки триває Великий піст, раціон повинен складатися з рослинної їжі. Зокрема, мова йде про сухофрукти, овочі та фрукти. Також можна вживати чорний та сірий хліб, квашення та соління, горіхи, гриби, сухарі, бублики, чай, киселі та каші, які зроблені на воді. Тобто їжа є досить здоровою та корисною.

Під час великих церковних свят, а також у суботу та неділю, окрім того, дозволяється вино та пісна олія. До того ж можна харчуватися два рази на день. Взагалі відмовитися від їжі потрібно у Чистий понеділок та Велику п'ятницю. А у першу п'ятницю Великого посту раціон повинен складатися з відвареної пшениці, у яку додають цукор, та меду. З солодощів можна обрати ще зефір або халву.

Немає заборони на рибу на Благовіщення та Вербну неділю.

У понеділок, середу та п'ятницю вірянам рекомендується їсти овочі, хліб та фрукти, а пити воду або компот, а у вівторок та четвер – гарячі страви без олії.

Що не можна їсти у період Великого посту

Особливо заборон важливо дотримуватися у перші чотири дні посту та Страсну седмицю (останній тиждень). На 48 днів потрібно відмовитися від розваг, поганих звичок та залежностей, а також від алкогольних напоїв та певних продуктів. Йдеться, зокрема, про м'ясо, рибу, фаст-фуд, солодощі, молоко та яйця.