Коли буде Великий піст у 2024 році: основні правила, яких потрібно дотримуватися

Традиційно перед Великоднем триває Великий піст. Цього року він почнеться 18 березня, а завершиться 4 травня. Це найдовший піст у році, який також вважається одним із найсуворіших. Віряни постять 48 днів.

Великий піст завжди починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього, а саме в понеділок, а закінчується у суботу. Про правила, яких потрібно дотримуватися у цей період, розповість 24 Канал.

До речі Коли святкуватимемо Благовіщення Пресвятої Богородиці у 2024 році

Правила Великого посту

У перший день Великого посту та Страсну п'ятницю потрібно дотримуватися суворих правил. Зокрема, віряни не вживають м'ясні, молочні продукти та яйця. Також відмовляються від страв, в яких вони містяться.

У перший тиждень Великого посту та Страсний тиждень люди утримуються від м'ясних продуктів та страв.

В інші тижні, зокрема у понеділок, середу та п'ятницю, також не можна додавати у раціон м'ясні продукти та страви. А у вівторок та четвер дозволяється уся їжа.

Крім того, під час Великого посту забороняються вечірки, танці, розваги, весілля та інші подібні заходи.

Хто може утриматися від посту