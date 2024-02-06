Великий пост всегда начинается за семь недель до Воскресения Господня, а именно в понедельник, а заканчивается в субботу. О правилах, которых нужно придерживаться в этот период, расскажет 24 Канал.

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Правила Великого поста

У первый день Великого поста и Страстную пятницу нужно придерживаться строгих правил. В частности, верующие не употребляют мясные, молочные продукты и яйца. Также отказываются от блюд, в которых они содержатся.

У первую неделю Великого поста и Страстную неделю люди воздерживаются от мясных продуктов и блюд.

В другие недели, в частности в понедельник, среду и пятницу, также нельзя добавлять в рацион мясные продукты и блюда. А во вторник и четверг разрешается вся пища.

Кроме того, во время Великого поста запрещаются вечеринки, танцы, развлечения, свадьбы и другие подобные мероприятия.

Кто может воздержаться от поста

  • Нищие.
  • Дети до 14 лет.
  • Люди, которым уже есть 60 лет.
  • Люди, которые тяжело работают.
  • Люди, которые путешествуют более восьми часов.
  • Беременные.
  • Тяжелобольные.
  • Женщины, которые кормят грудью.
  • Женщины после родов.