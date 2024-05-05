З Великоднем усіх: найкрасивіша підбірка привітань у прозі, віршах та картинках

Вітаємо вас з Великоднем, любі українці. Найголовніше, чого хочеться побажати, – це перемоги нашій країні, нехай світло чимшвидше здолає темряву. Віримо, що сьогоднішнє свято принесе у кожну домівку щирий сміх та радість.

З нагоди Великодня LifeStyle 24 склав добірку найкращих привітань у прозі, віршах та картинках. Обирайте побажання та надсилайте їх рідним.

Актуально Щасливого Великодня, Україно: яскраві привітання у картинках зі святом

Привітання з Великоднем у віршах

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде великодня паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує ангела з небес!

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Явилась милість нам Господня

I оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

Картинки-привітання з Великоднем / Фото "Побажайко"

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди й у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Христос воскрес! Радійте, діти,

Біжіть у поле, у садок,

Збирайте зіллячко і квіти,

Кладіть на Божий Хрест вінок!

Нехай бринять і пахнуть квіти,

Нехай почує Божий рай,

Як на землі радіють діти

І звеселяють рідний край.

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

Картинки-привітання з Великоднем / Фото "Листівки"

Дуже гарно У передчутті світлого свята: оригінальні та атмосферні картинки-привітання з Великоднем

Привітання з Великоднем у прозі

З Великоднем! Хай цей світлий святковий день наповнить ваші серця радістю, надією і любов'ю. Нехай весняна пора приносить у кожну домівку тільки щастя і добробут. З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).

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Вітаю з Великоднем та щиро бажаю надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать, нехай сьогоднішнє свято принесе тобі безмежну радість, домашній затишок та добробут.

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Зі святом Великодня! Христос Воскрес! Нехай дім твій завжди буде надійним острівцем в цьому непростому житті, нехай він буде сповнений добром і турботою. Нехай ніколи не забудеться святість Христа, і в серцях близьких людей пануватиме його непохитна віра, міць і сила.

Картинки-привітання з Великоднем / Фото Amazing Ukraine

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Вітаємо вас зі світлим і радісним святом – Великоднем. Бажаємо щастя і радості, віри й добробуту. Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов, світло, щирість, добро, а головне – здоров'я і мир у вашу родину. Христос Воскрес!

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Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. Нехай завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов’ю.