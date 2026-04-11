Чи гріх працювати на Великдень 2026: священник УГКЦ дав чітку відповідь

Війна змінила звичний ритм життя українців, і цьогоріч багато хто зустріне Великдень не за святковим столом, а на робочому місці. Медики, рятувальники та працівники державних установ продовжують виконувати свої обов'язки навіть у найбільші свята.

Чи не суперечить це християнським заповідям – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ, отець Михайло Квасюк.

Дивіться також Не в Страсний тиждень: коли треба ходити на могили до померлих рідних

Чи гріх працювати на Великдень 2026?

З початком повномасштабного вторгнення поняття вихідних для багатьох зникло. Однак Церква заспокоює тих, хто змушений працювати у святкові дні. За словами отця Михайла Квасюка, відома заповідь "Пам'ятай день святий святкувати" зовсім не означає повну бездіяльність. Бог не закликає людину нічого не робити, натомість Він навчає вірян змінювати щоденну рутину та знаходити час для духовного спокою.

Якщо ми візьмемось судити працівників держустанов, медиків, то виходить, що священник також грішить, бо працює. У ці дні він сповідає, окроплює гроби, благословляє. У неділю та на свята він особливо служить Богу,

– зауважив священник УГКЦ.

Суть Воскресіння Христового полягає не у відмові від праці, а у вмінні знайти бодай коротку мить для молитви, спілкування з Богом та внутрішнього відновлення навіть серед важких робочих буднів. Професійний обов'язок, який рятує життя або підтримує порядок у державі, не є порушенням Божого закону, якщо людина береже віру в серці.

Що не можна робити на Великдень 2026?