Великдень є святом надії, віри та воскресіння, яке символізує перемогу життя над смертю. Християни відвідують великодню службу, де співають пісні, слухають проповіді та відзначають воскресіння Христа. Чи будуть якісь зміни у святкуванні Великодня у 2024 році згідно з новим церковним календарем – розповість 24 Канал.

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Коли Великдень у 2024 році

Православна Церква України з першого вересня перейде на новий календар, який передбачає певні зміни у датах свят. Втім, на Великдень ці зміни ніяк не вплинуть, бо його дата вираховується в інший спосіб. А саме – з відповідності сонячного та місячного календарів. Фахівці беруть до уваги обертання Землі навколо Сонця та обертання Місяця навколо Землі.

Воскресіння Христове заведено відзначати у першу неділю після весняного повного місяця. Це перший повний місяць, який настає після дня весняного рівнодення, яке відзначають 21 березня. Також Пасха не може святкуватись швидше, ніж єврейський Песах, тож якщо така ситуація, то дата переноситься на тиждень пізніше.

Варто зазначити, що католики святкуватимуть Великдень у 2024 році 31 березня, а православні – 5 травня.

Історія й традиції свята

Історія Великодня бере початок в біблійних подіях, пов'язаних зі смертю та воскресінням Ісуса Христа. За християнським вченням, Ісуса Христа розіп'яли на хресті та замучили до смерті, але на третій день Він воскрес з мертвих.

За Євангелієм, після смерті Ісуса Його тіло поклали в гробову печеру, яку замурували. Проте, на третій день, який називається "Великдень", Ісус воскрес з мертвих. Ця подія свідчить про перемогу життя над смертю та символізує шлях до порятунку всіх вірян.

Ранні християни святкували Великдень вже у перші століття після смерті та воскресіння Ісуса. Свято було пов'язане з єврейським святом Песах, яким відзначали визволення єврейського народу від рабства в Єгипті. Ісус був укладений в гробницю в пасхальний час, і Його воскресіння стало символом нового духовного визволення.



Великодні атрибути / Фото VlasnaSprava.ua

З часом Великдень став основним святом християнського календаря й отримав свої особливі традиції. Однією з них став обряд освячення паски (особливого хліба) та крашанок (фарбованих яєць). Паска символізує хліб Ісуса Христа, який він роздав своїм учням, а крашанка – нове життя, яке виникає з Його воскресіння. Іншими традиціями Великодня є відвідування церковних служб, співання пісень та взаємний обмін пасками та крашанками.