Коли святкуватимемо Великдень у 2024 році: вже є нова дата

Великдень вважається чи не найбільшим святом для всього християнського світу. Адже у цей день Ісус Христос, Син Божий, воскрес із мертвих.

Вже з 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. Відповідно до нього, низка свят змінює свої дати. Чи потрапляє в цей список Воскресіння Христове – розповість 24 Канал.

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Коли Великдень у 2024 році

Великдень є перехідним релігійним святом. Це означає, що його дата кожного року його змінюється. До того ж православна та католицька церкви використовують різну Пасхалію – спосіб вирахування дати свята.

Насамперед відштовхуються від Дня весняного рівнодення – 21 березня. Потім чекають, коли з'явиться перший повний місяць: перша неділя після його появи стає днем, коли ми святкуємо Великдень. В обчисленні цієї дати греко-католицька церква керується григоріанським календарем, а от православна – юліанським.

Варто зазначити, що весняне рівнодення та повний місяць – у цьому сенсі є датами, які вираховують, а не астрономічними явищами. І от юліанський календар відрізняється більшою неточністю, ніж григоріанський. Тому через таку похибку з часом виникла різниця у декілька днів.

Католицька церква давно розв'язала цю проблему, перейшовши на григоріанський календар. Тоді як православні християни залишаються на чинній пасхалії – методу вирахування дати Великодня за юліанським календарем.

Тому у 2024 році католики відзначатимуть Великдень 31 березня, а православні християни – 5 травня.