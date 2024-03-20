У різні дати: коли у 2024 році святкуватимуть Великдень православні та католики

Перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар ніяк не вплинув на дату Великодня. Адже вона постійно змінюється. Однак цьогоріч різні конфесії все одно відзначатимуть свято не в один день.

Православні християни та католики визначають дату Воскресіння Господнього за місячним календарем. Розрахунок починається в день весняного рівнодення, а після цього настає перший повний Місяць. Однак у католиків це відбувається раніше на 13 днів, тому є така різниця у даті, пише LifeStyle 24.

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Дати Великодня 2024

Католики

У католиків Пасха цього року припадає на 31 березня. Вони також дотримуються Великого посту, але не так довго, як православні. Крім того, люди час від часу можуть їсти молочні продукти. Традиційно сім'ї збираються за великим святковим столом. Господині готують індичку, обрядовий хліб та фарбовані або шоколадні яйця. Цікаво, що останню страву католикам приносить Великодній Кролик, зокрема ховає десь у будинку або на подвір'ї.

Коли Великдень у 2024 році / Фото Unsplash

Православні та греко-католики

Православні християни та греко-католики відзначатимуть Великдень пізніше – аж 5 травня. У це свято заведено йти до церкви, аби освятити кошики. У них, зокрема, кладуть паску, писанки та м'ясо. Після служби уся родина повертається додому та сідає за святковий стіл, на якому стоять освячені продукти. До речі, існує цікава традиція битися писанками, щоб визначити, хто з родичів сильніший.

Песах у євреїв

У євреїв є свято, яке називається Песах. Його часто порівнюють з Пасхою, однак це не зовсім правильно. Річ у тім, що тоді згадують, як єврейський народ вийшов з Єгипту після поневолення. Їх супроводжував Мойсей.

У 2024 році Песах відзначатиметься з 22 до 30 квітня, тобто тиждень. У перший день родина збирається за вечерею. Люди п'ють вино та готують традиційні страви: зроа, мацу, харосет, марор. Далі євреї відпочивають, а в останній день читають Тору.