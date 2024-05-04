У передчутті світлого свята: оригінальні та атмосферні картинки-привітання з Великоднем

Сьогодні ввечері деякі українці підуть до церкви святити кошики, а завтра усі християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Це світле свято з нетерпінням чекають багато людей, адже люблять його традиції та атмосферу.

У будинках тривають останні приготування. Господарі завершують пекти паски, розфарбовувати крашанки та розписувати писанки. У гості приїжджають рідні та друзі, аби у неділю разом зібратися за великим столом.

До речі Великодні традиції, про які ви не знали: що станеться, якщо з'їсти 12 пасок

З нагоди Воскресіння Христового LifeStyle 24 створив оригінальні та дуже красиві картинки. Дорогі українці, щиро вітаємо вас зі святом. Нехай у домівках панує спокій та злагода, попри буремні для нашої країни часи. Бажаємо мирного неба над головою та якнайшвидшої перемоги добра над злом.

Картинки-привітання з Великоднем

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Привітання з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Картинки, які зібрані у матеріалі, точно створять особливу атмосферу. Тож зберігайте добірку та надсилайте привітання своїм найближчим людям.