У передчутті світлого свята: оригінальні та атмосферні картинки-привітання з Великоднем
Сьогодні ввечері деякі українці підуть до церкви святити кошики, а завтра усі християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Це світле свято з нетерпінням чекають багато людей, адже люблять його традиції та атмосферу.
У будинках тривають останні приготування. Господарі завершують пекти паски, розфарбовувати крашанки та розписувати писанки. У гості приїжджають рідні та друзі, аби у неділю разом зібратися за великим столом.
До речі Великодні традиції, про які ви не знали: що станеться, якщо з'їсти 12 пасок
З нагоди Воскресіння Христового LifeStyle 24 створив оригінальні та дуже красиві картинки. Дорогі українці, щиро вітаємо вас зі святом. Нехай у домівках панує спокій та злагода, попри буремні для нашої країни часи. Бажаємо мирного неба над головою та якнайшвидшої перемоги добра над злом.
Картинки-привітання з Великоднем
Картинки, які зібрані у матеріалі, точно створять особливу атмосферу. Тож зберігайте добірку та надсилайте привітання своїм найближчим людям.