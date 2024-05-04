В домах продолжаются последние приготовления. Хозяева завершают печь куличи, раскрашивать крашенки и расписывать писанки. В гости приезжают родные и друзья, чтобы в воскресенье вместе собраться за большим столом.

Кстати Пасхальные традиции, о которых вы не знали: что произойдет, если съесть 12 куличей

По случаю Воскресения Христова LifeStyle 24 создал оригинальные и очень красивые картинки. Дорогие украинцы, искренне поздравляем вас с праздником. Пусть в домах царит покой и согласие, несмотря на бурные для нашей страны времена. Желаем мирного неба над головой и скорейшей победы добра над злом.

Картинки-поздравления с Пасхой

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Пасхой / Фото LifeStyle 24

Картинки, которые собраны в материале, точно создадут особую атмосферу. Поэтому сохраняйте подборку и присылайте поздравления своим близким людям.