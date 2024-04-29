Переддень Великодня: яких заборон потрібно дотримуватися у Велику суботу

29 квітня 2024, 11:56
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Вже цієї неділі християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Сьогодні ж розпочинається Страсний тиждень – один із найсуворіших періодів Великого посту. Віряни присвячують цей час підготовці до свята та духовному очищенню.

Останній день перед Пасхою називається Велика субота. У деяких храмах тоді вже починають святити кошики. А що заборонено робити, знає LifeStyle 24

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Що таке Велика субота

У Велику суботу християни згадують, як поховали Ісуса Христа. Йосип Аримафейський попросив, щоб римський імператор Понтій Пілат дозволив йому забрати тіло Сина Божого. Спершу чоловік намастив його прянощами, а потім загорнув у плащаницю. Господа поховали у саду Йосипа, у печері неподалік Голгофи. Її також закрили каменем. 

Заборони напередодні Великодня

Не потрібно забувати, що у Велику суботу ще триває піст. Тому заборонено вживати алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти. За традицією, у цей день люди завершують останні приготування до Великодня. Зокрема, розфарбовують крашанки, розписують писанки та печуть паски. 

  • Не можна важко працювати, наприклад, у саду або на городі.
  • Не варто сваритися, лихословити, ображатися та злитися.
  • Не рекомендується займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати.
  • Краще не влаштовувати гучні гуляння.
  • Не слід ходити на полювання або риболовлю. 

Переддень Великодня варто присвятити молитві та добрим справам. Пробачте усі образи одне одному, щоб зустріти свято з чистими думками.

Автор: Марія Примич