Переддень Великодня: яких заборон потрібно дотримуватися у Велику суботу

Вже цієї неділі християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Сьогодні ж розпочинається Страсний тиждень – один із найсуворіших періодів Великого посту. Віряни присвячують цей час підготовці до свята та духовному очищенню.

Останній день перед Пасхою називається Велика субота. У деяких храмах тоді вже починають святити кошики. А що заборонено робити, знає LifeStyle 24.

Важливо Треба знати кожному: коли не варто працювати перед Великоднем

Що таке Велика субота

У Велику суботу християни згадують, як поховали Ісуса Христа. Йосип Аримафейський попросив, щоб римський імператор Понтій Пілат дозволив йому забрати тіло Сина Божого. Спершу чоловік намастив його прянощами, а потім загорнув у плащаницю. Господа поховали у саду Йосипа, у печері неподалік Голгофи. Її також закрили каменем.

Заборони напередодні Великодня

Не потрібно забувати, що у Велику суботу ще триває піст. Тому заборонено вживати алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти. За традицією, у цей день люди завершують останні приготування до Великодня. Зокрема, розфарбовують крашанки, розписують писанки та печуть паски.

Не можна важко працювати, наприклад, у саду або на городі.

Не варто сваритися, лихословити, ображатися та злитися.

Не рекомендується займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати.

Краще не влаштовувати гучні гуляння.

Не слід ходити на полювання або риболовлю.

Переддень Великодня варто присвятити молитві та добрим справам. Пробачте усі образи одне одному, щоб зустріти свято з чистими думками.