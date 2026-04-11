У цей день наші предки йшли до березових гаїв і збирали сік цього дерева. Про заборони й прикмети на 11 квітня – розповідає Рівненська єпархія ПЦУ.

Велика субота 2026

Йосип та Никидим, учні Спасителя, отримали дозвіл на те, щоб поховати Ісуса Христа. Вони забрали тіло та загорнули його в Плащаницю. Після цього святі поклали Сина Божого в печеру, неподалік Голгофи, та закрили вхід великим каменем. Саме там згодом Ісус Христос воскрес.

Традиційно у Велику суботу люди завершують останні приготування до Великодня. Зокрема, фарбують яйця, розписують писанки та печуть паски.

Що не можна робити у Велику суботу 2026?

  • Не можна лягати спати у великодню ніч, адже варто присвятити цей час молитві.
  • Не рекомендується гучно веселитися та розважатися.
  • Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.
  • Не варто нехтувати харчовими обмеженнями Великого посту, зокрема споживати їжу тваринного походження.
  • Не слід пити алкоголь та переїдати.

Народні прикмети

  • Якщо небо безхмарне, то буде гарний врожай.
  • Якщо побачите ластівок, то навесні буде тепло.
  • Якщо надворі вже тепло, то в травні буде холодно.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то в червні буде спекотно.

Хто святкує День ангела 11 квітня?

За новоюліанським календарем, 11 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Прохор, Петро та Юхим.

Що ще відзначають?

  • Щороку 11 квітня відзначають Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів і День підводного човна.
  • Крім цього, сьогодні також святкують Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.