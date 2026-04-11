У цей день наші предки йшли до березових гаїв і збирали сік цього дерева. Про заборони й прикмети на 11 квітня – розповідає Рівненська єпархія ПЦУ.

Велика субота 2026

Йосип та Никидим, учні Спасителя, отримали дозвіл на те, щоб поховати Ісуса Христа. Вони забрали тіло та загорнули його в Плащаницю. Після цього святі поклали Сина Божого в печеру, неподалік Голгофи, та закрили вхід великим каменем. Саме там згодом Ісус Христос воскрес.

Традиційно у Велику суботу люди завершують останні приготування до Великодня. Зокрема, фарбують яйця, розписують писанки та печуть паски.

Що не можна робити у Велику суботу 2026?

Не можна лягати спати у великодню ніч, адже варто присвятити цей час молитві.

Не рекомендується гучно веселитися та розважатися.

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.

Не варто нехтувати харчовими обмеженнями Великого посту, зокрема споживати їжу тваринного походження.

Не слід пити алкоголь та переїдати.

Народні прикмети

Якщо небо безхмарне, то буде гарний врожай.

Якщо побачите ластівок, то навесні буде тепло.

Якщо надворі вже тепло, то в травні буде холодно.

Якщо сьогодні піде дощ, то в червні буде спекотно.

Хто святкує День ангела 11 квітня?

За новоюліанським календарем, 11 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Прохор, Петро та Юхим.

