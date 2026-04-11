У цей день наші предки йшли до березових гаїв і збирали сік цього дерева. Про заборони й прикмети на 11 квітня – розповідає Рівненська єпархія ПЦУ.
Велика субота 2026
Йосип та Никидим, учні Спасителя, отримали дозвіл на те, щоб поховати Ісуса Христа. Вони забрали тіло та загорнули його в Плащаницю. Після цього святі поклали Сина Божого в печеру, неподалік Голгофи, та закрили вхід великим каменем. Саме там згодом Ісус Христос воскрес.
Традиційно у Велику суботу люди завершують останні приготування до Великодня. Зокрема, фарбують яйця, розписують писанки та печуть паски.
Що не можна робити у Велику суботу 2026?
- Не можна лягати спати у великодню ніч, адже варто присвятити цей час молитві.
- Не рекомендується гучно веселитися та розважатися.
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.
- Не варто нехтувати харчовими обмеженнями Великого посту, зокрема споживати їжу тваринного походження.
- Не слід пити алкоголь та переїдати.
Народні прикмети
- Якщо небо безхмарне, то буде гарний врожай.
- Якщо побачите ластівок, то навесні буде тепло.
- Якщо надворі вже тепло, то в травні буде холодно.
- Якщо сьогодні піде дощ, то в червні буде спекотно.
Хто святкує День ангела 11 квітня?
За новоюліанським календарем, 11 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Прохор, Петро та Юхим.
Що ще відзначають?
- Щороку 11 квітня відзначають Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів і День підводного човна.
- Крім цього, сьогодні також святкують Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.