Фотографи, які використовують у роботі оптичні ілюзії, викликають відверте здивування, захоплення, а також питання "Як?". Цікаві світлини, які викликають бурю емоцій – дивіться в матеріалі.

В об'єктиви фотографів опиняються різні предмети, істоти та навіть люди, пише Сameralabs.

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Феномен оптичних ілюзій

Світлини таких митців підштовхують аудиторію до нетривіального мислення, пропонують глянути на речі ширше та усвідомити, що реальність довкола дійсно обмежена лише одним – нашою уявою.



Ноги, рука, людина? / Фото Джона Паддлера

Оптичні ілюзії виникають, коли глядацьке сприйняття об'єктів або явищ не відповідає реальності. Хоча, слід зауважити, що будь-яке сприйняття в деякій мірі ілюзорне, оскільки генерується мозковими механізмами.



"Камера відеоспостереження" / Фото Едаса Вонга



Дівчинка "випускає" пташок у Лондон, 2014 рік / Фото Пау Бускате

Феномен глядацьких перцепцій, що не відповідають фізичній реальності, використовують не лише в художній фотографії, а й живописі та дизайні. Там цілеспрямовано добиваються викривлення перспективи та створення оптичних ілюзій. У об'єктиві опиняються люди у невагомості чи у польоті, найрізноманітніші природні явища та навіть чудернацькі пейзажі.



Святий кіт або оптична ілюзія / Фото Серкана Текіна

Епоха цифрових технологій відкрила можливість польоту думки та експериментів у фото для кожного. Проте значно цікавіше, коли автору не потрібно використовувати комп'ютерну графіку, а екстраординарні кадри створюють лише оригінальними ідеями. Інколи доводиться досить сильно постаратися, підготуватись, провести технічний розрахунок і підібрати правильне освітлення. В інших – все вирішує точка зйомки, яка дає можливість цілком звичайні речі висвітлити в нових аспектах із новим значенням.



Кіт з продовженням, який живе у Стамбулі, 2020 рік / Фото Серкана Текіна



"Підперти хмари" / Фото Денис Черіма



"Забери мене в політ" / Фото Тіаго Сілва