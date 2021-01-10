Фотографы, которые используют в работе оптические иллюзии, вызывают откровенное удивление, восторг, а также вопрос "Как?". Интересные фотографии, которые вызывают бурю эмоций – смотрите в материале.

В объективы фотографов оказываются различные предметы, существа и даже люди, пишет Сameralabs.

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Феномен оптических иллюзий

Фотографии таких художников подталкивают аудиторию к нетривиальному мышлению, предлагают взглянуть на вещи шире и осознать, что действительность вокруг действительно ограничена только одним – нашим воображением.



Ноги, рука, человек? / Фото Джона Паддлера

Оптические иллюзии возникают, когда зрительское восприятие объектов или явлений не соответствует реальности. Хотя, следует заметить, что любое восприятие в некоторой степени иллюзорное, поскольку генерируется мозговыми механизмами.



"Камера видеонаблюдения" / Фото Эдаса Вонга



Девочка "выпускает" птиц в Лондон, 2014 год / Фото Пау Бускате

Феномен зрительских перцепций, не соответствуют физической реальности, используют не только в художественной фотографии, но и живописи, и в дизайне. Там целенаправленно добиваются искривления перспективы и создания оптических иллюзий. В объективе оказываются люди в невесомости или в полете, самые разнообразные природные явления и даже странные пейзажи.



Святой кот или оптическая иллюзия / Фото Серкана Текина

Эпоха цифровых технологий открыла возможность полета мысли и экспериментов в фото для каждого. Однако гораздо интереснее, когда автору не нужно использовать компьютерную графику, а экстраординарные кадры создают только оригинальными идеями. Иногда приходится довольно сильно постараться, подготовиться, провести технический расчет и подобрать правильное освещение. В других – все решает точка съемки, которая дает возможность вполне обычные вещи осветить в новых аспектах с новым значением.



Кот с продолжением, который живет в Стамбуле, 2020​ год / Фото Серкана Текина



"Подпереть облака" / Фото Денис Черим



"Забери меня в полет" / Фото Тиаго Силва