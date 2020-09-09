Популярна українська співачка Тіна Кароль готується до релізу нового альбому "Знайти своїх", що відбудеться вже 18 вересня. Спеціально до цієї події зірка створила вбрання у колаборації з брендом Dream team.

Ефектними світлинами артистка поділилася на особистій інстаграм-сторінці. Вона показала результат співпраці, яка допомогла підготувати для шанувальників стильні вбрання з нагоди випуску альбому.

До теми Тіна Кароль презентувала обкладинку нового альбому: на ній зображена скульптура співачки – фото

На обкладинці альбому "Знайти своїх" зображена скульптура Тіни Кароль, яку виконав знаменитий скульптор Володимир Цісарик. Цей витвір мистецва символізує стійкість духу і крихкість буття. Портрет виконавиці, який обрамлюють крила, говорить про те, що кожна людина в силах вистояти навіть на найтоншому крилі, якщо її дух буде сповна наповненим.

Саме таке зображення можна побачити на tie-dye футболці та худі з вишивкою. Також Тіна постала перед камерою у стильних широких штанах сірого кольору, які поєднала із туфлями-човниками на підборах. Волосся виконавиця зібрала у низький пучок ззаду, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями та стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.



Тіна Кароль у вбранні від бренду Dream team / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль у вбранні від бренду Dream team / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль у вбранні від бренду Dream team / Instagram / @tina_karol