Популярная украинская певица Тина Кароль готовится к релизу нового альбома "Найти своих", который состоится уже 18 сентября. Специально к этому событию звезда создала наряды в коллаборации с брендом Dream team.

Эффектными фотографиями артистка поделилась на личной инстаграм-странице. Она показала результат сотрудничества, которое помогло подготовить для поклонников стильные наряды по случаю выпуска альбома.

К теме Тина Кароль презентовала обложку нового альбома: на ней изображена скульптура певицы – фото

На обложке альбома "Найти своих" изображена скульптура Тины Кароль, которую исполнил знаменитый скульптор Владимир Цисарик. Это произведение искусства символизирует стойкость духа и хрупкость бытия. Портрет исполнительницы, который обрамляют крылья, говорит о том, что каждый человек в силах выстоять даже на самом тонком крыле, если ее дух будет полностью наполненным.

Именно такое изображение можно увидеть на tie-dye футболке и худи с вышивкой. Также Тина предстала перед камерой в стильных широких брюках серого цвета, которые соединила с туфлями-лодочками на каблуке. Волосы исполнительница собрала в низкий пучок сзади, а на лице сделала выразительный макияж с коричневыми тенями и стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.



Тина Кароль в наряде от бренда Dream team / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль в наряде от бренда Dream team / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль в наряде от бренда Dream team / Instagram / @tina_karol