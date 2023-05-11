Вазони, які люблять темноту: 7 невибагливих у догляді рослин
Кожна рослина має свої умови догляду для успішного росту та розвитку. Є й такі, яким не потрібно сонячне світло. Про які вазони йдеться – читайте далі.
Більшість кімнатних рослин потребують світла для свого розвитку. Проте, є кілька варіантів рослин, які можуть виживати у темному середовищі. Про які йдеться – підкаже 24 Канал.
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Вазони, які люблять темноту
Фікус може стати чудовим доповненням вашого інтер'єру. Це розгалужений деревоподібний кущ, який може рости у тіні. Фікус є довговічною рослиною, яка може досягати великих розмірів, ідеальна для великих вазонів.
Фікус / Фото Plants and Friends
Сансевієрія. Ця рослина з гострими листями, також відома як "меч-жінка". Може рости у тіні та не потребує багато води.Вона також відома своєю здатністю очищувати повітря в кімнаті.
Папороть – популярна рослина в домашньому садівництві. Папороть любить бути в тіні або у напівтінні. Вона не терпить прямого сонячного світла, оскільки це призводить до спалення листя.
Філодендрон серцевидний люблять чимало квітникарів. Тому що це непримхлива рослина, яка та добре очищує повітря. Йому потрібне розсіяне світло та напівтінь. У жодному разі не ставте філодендрон на сонце.
Філодендрон / Фото Корупція інфо
Хлорофітум – кімнатна рослина, яка є досить невибагливою в догляді. Йому необов'язково добре освітлення. Добре себе почуває і в повній темряві. Його дуже легко вирощувати й він швидко росте.
Гелксина – маленька рослина, якe часто використову.nm як заземлюючу рослина для більших кімнатних рослин або для оздоблення відкритих терас. ЇЇ можна вирощувати як в садах, так і в приміщеннях. Гелксина не терпить прямого сонячного проміння, тому краще тримати її у півтіні.
Калатея передбачає собою красиву рослину з великими листями, яка добре росте в умовах з середнім рівнем вологості та розсіяним світлом. Вона не любить прямого сонячного світла. Тому знову ж таки калатею краще зберігати у напівтіні.