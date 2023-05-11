Вазони, які люблять темноту: 7 невибагливих у догляді рослин

Кожна рослина має свої умови догляду для успішного росту та розвитку. Є й такі, яким не потрібно сонячне світло. Про які вазони йдеться – читайте далі.

Більшість кімнатних рослин потребують світла для свого розвитку. Проте, є кілька варіантів рослин, які можуть виживати у темному середовищі. Про які йдеться – підкаже 24 Канал.

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Вазони, які люблять темноту

Фікус може стати чудовим доповненням вашого інтер'єру. Це розгалужений деревоподібний кущ, який може рости у тіні. Фікус є довговічною рослиною, яка може досягати великих розмірів, ідеальна для великих вазонів.



Фікус / Фото Plants and Friends

Сансевієрія. Ця рослина з гострими листями, також відома як "меч-жінка". Може рости у тіні та не потребує багато води.Вона також відома своєю здатністю очищувати повітря в кімнаті.



Сансевієрії / Фото Florium

Папороть – популярна рослина в домашньому садівництві. Папороть любить бути в тіні або у напівтінні. Вона не терпить прямого сонячного світла, оскільки це призводить до спалення листя.



Папороть / Фото ГалСад

Філодендрон серцевидний люблять чимало квітникарів. Тому що це непримхлива рослина, яка та добре очищує повітря. Йому потрібне розсіяне світло та напівтінь. У жодному разі не ставте філодендрон на сонце.



Філодендрон / Фото Корупція інфо

Хлорофітум – кімнатна рослина, яка є досить невибагливою в догляді. Йому необов'язково добре освітлення. Добре себе почуває і в повній темряві. Його дуже легко вирощувати й він швидко росте.



Хлорофітум / Фото Ботанічка

Гелксина – маленька рослина, якe часто використову.nm як заземлюючу рослина для більших кімнатних рослин або для оздоблення відкритих терас. ЇЇ можна вирощувати як в садах, так і в приміщеннях. Гелксина не терпить прямого сонячного проміння, тому краще тримати її у півтіні.



Гелксина / Фото Pinterest

Калатея передбачає собою красиву рослину з великими листями, яка добре росте в умовах з середнім рівнем вологості та розсіяним світлом. Вона не любить прямого сонячного світла. Тому знову ж таки калатею краще зберігати у напівтіні.



Калатея / Фото Комсомольська правда