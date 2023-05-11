Большинство комнатных растений нуждаются в свете для своего развития. Однако есть несколько вариантов растений, которые могут выживать в темной среде. О которых идет речь – подскажет 24 Канал.

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Вазоны, любящие темноту

Фикус может стать отличным дополнением вашего интерьера. Это ветвящийся древовидный куст, который может расти в тени. Фикус является долговечным растением, которое может достигать больших размеров, идеально подходит для больших вазонов.



Фикус / Фото Plants and Friends

Сансевиерия. Это растение с острыми листьями, также известное как "меч-женщина". Может расти в тени и не требует много воды. Она также известна своей способностью очищать воздух в комнате.



Сансевиерии / Фото Florium

Папоротник – популярное растение в домашнем садоводстве. Папоротник любит быть в тени или в полутени. Она не терпит прямого солнечного света, поскольку это приводит к сожжению листьев.



Папоротник / Фото ГалСад

Филодендрон сердцевидный любят немало цветоводов. Потому что это неприхотливое растение, которое хорошо очищает воздух. Ему нужен рассеянный свет и полутень. Ни в коем случае не ставьте филодендрон на солнце.



Филодендрон / Фото Коррупция инфо

Хлорофитум – комнатное растение, которое достаточно неприхотливо в уходе. Ему необязательно хорошее освещение. Хорошо себя чувствует и в полной темноте. Его очень легко выращивать и быстро растет.



Хлорофитум / Фото Ботаничка

Гелксина – маленькое растение, часто используемое как заземляющее растение для больших комнатных растений или для отделки открытых террас. Ее можно выращивать как в садах, так и в помещениях. Гелксина не терпит прямых солнечных лучей, поэтому лучше держать ее в полутени.



Гелксина / Фото Pinterest

Калатея предусматривает собой красивое растение с большими листьями, хорошо растущее в условиях со средним уровнем влажности и рассеянным светом. Она не любит прямого солнечного света. Поэтому опять же калатею лучше хранить в полутени.



Калатея / Фото Комсомольская правда