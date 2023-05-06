Нашествие улиток довольно часто являются гостями на огородах весной. Их следует избавиться, чтобы сохранить урожай. Что нужно сажать и чем удобрять, чтобы отпугнуть улиток – расскажет 24 Канал.

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Что посадить, чтобы отпугнуть улиток

Важно отметить, что ни одно из этих растений не является гарантией полной защиты от улиток, но они могут помочь уменьшить их количество и сохранить ваши растения.

Базилик: улитки не терпят запаха листьев этого растения.



Базилик / Фото Sad-fasad

Чеснок : его запах заставит улиток покинуть вашу грядку

: его запах заставит улиток покинуть вашу грядку Розмарин : аромат этой пряности отпугивает не только улиток, но и многие вредители.

: аромат этой пряности отпугивает не только улиток, но и многие вредители. Шалфей. Аромат шалфея воспринимается улитками плохо.



Шалфей / Фото Youtube

Мята : аромат мяты пугает не только улиток, но и многие другие насекомые.

: аромат мяты пугает не только улиток, но и многие другие насекомые. Рута. Это растение имеет очень острый запах, заставляющий отступать большинство вредителей, в том числе и улиток.



Красная рута / Фото Corali.info

Орегано : запах орегано отпугивает улиток.

: запах орегано отпугивает улиток. Салат. Он прекрасное место для улиток и они часто едят его, поэтому его можно использовать в качестве приманки. Если вы посадите салат рядом с более ценными растениями, улитки могут сконцентрироваться на нем, оставляя ваши другие растения в покое.

Чем полить растения, чтобы отпугнуть улиток

Чеснок – хороший способ избавиться от улиток. Надо добавить 3-4 зубчика чеснока в стакан воды и оставить на несколько часов или даже на ночь. Затем процеживаем раствор и поливаем растения.



Зубцы чеснока / Школа жизни

Улиток очень пугает негашеная известь . Надо посыпать огород известью вечером или ночью, когда вредители вылезают, чтобы поживиться. Пропорция: 20–30 г извести на 1 квадратный метр. Следует отметить, что такой метод действует только при контакте извести с телом моллюска.

Хорошим методом в борьбе с улитками является сода. Необходимо положить 1 столовую ложку соды в стакан воды. Можно начинать полив.



Сода / Фото Prom

Одним из распространенных способов избавиться от улиток является нашатырный спирт. Для этого нужно растворить 100-150 миллилитров 10% нашатырного спирта в 10 литрах воды. Спирт очень быстро убивает улиток во время контакта, но им нужно опрыскивать сразу после приготовления.



Спирт / Фото Tabletki.ua