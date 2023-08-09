Отакої: нарешті відомо, чи можна поливати кімнатні рослини марганцівкою

Марганцівка раніше була чи не в кожній аптечці. Її часто використовувати у догляді за рослинами. Але чи не шкодить це їм?

Марганцівку цінують за її знезаражувальні властивості. Вона допомагає боротися з різними хворобами рослин. Йдеться про фітофтороз, борошнисту росу. Також речовина є корисною для підживлення, особливо, коли рослинам не вистачає марганцю. Дізнаймося, для яких рослин марганцівка має згубний вплив.

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Для яких рослин не підходить марганцівка

Фахівці кажуть, що марганцівка має неоднозначний вплив на рослини. Адже коли вона потрапляє в ґрунт, то вбиває всі бактерії. І їй не важливо, корисні чи шкідливі. Коли марганець потрапляє в корені, то очищує там все, що можна.

Спочатку ефект гарний, бо марганцівка провокує цвітіння. Але потім, під дією сильних речовин, починає в'янути та сохнути.



Марганцівка / Фото Kvitka.info

Тому рекомендується підживлювати рослини спеціальними добривами. Якщо маєте акваріум, то дозволяється поливати кімнатні рослини водою звідти. Оскільки у воді, де плавають рибки, є чимало корисних речовин, які позитивно впливають на стан рослин.

Які рослини можна підгодовувати марганцівкою

Настій підійде тим квітам, які гарно приживаються на слабокислій та кислій землі. Йдеться про такий перелік:

абутилон,

алоказія,

амариліс,

аспарагус,

аспідистра,

азалія,

антуріум,

бегонія,

гарденія,

гортензія,

дифенбахія,

каланхое,

калатея,

кала,

камелія,

клівія,

монстера,

пеларгонія,

примула,

пуансетія,

плющ,

спатіфілум,

традесканція,

фіалка,

фікус,

фуксія,

хлорофітум,

цикламен,

циперус,

шефлера.

Добре відгукуються на розчин марганцівки плодові рослини. Зокрема, гранат, хурма, лимон та апельсин.



Хурма в горщику / Фото "Декоративні садові та кімнатні рослини"

Рецепт підгодівлі – простий: вносимо в місткість 2-3 літри води та додаємо туди трошечки перманганату калію. Можна внести ще 3-4 краплі йоду та заздалегідь розбавлену водою борну кислоту у кількості 1/3 чайної ложки.