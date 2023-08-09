Отакої: нарешті відомо, чи можна поливати кімнатні рослини марганцівкою

9 серпня 2023, 10:03
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Джерело:

"Факти"

Марганцівка раніше була чи не в кожній аптечці. Її часто використовувати у догляді за рослинами. Але чи не шкодить це їм?

Марганцівку цінують за її знезаражувальні властивості. Вона допомагає боротися з різними хворобами рослин. Йдеться про фітофтороз, борошнисту росу. Також речовина є корисною для підживлення, особливо, коли рослинам не вистачає марганцю. Дізнаймося, для яких рослин марганцівка має згубний вплив.

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Для яких рослин не підходить марганцівка

Фахівці кажуть, що марганцівка має неоднозначний вплив на рослини. Адже коли вона потрапляє в ґрунт, то вбиває всі бактерії. І їй не важливо, корисні чи шкідливі. Коли марганець потрапляє в корені, то очищує там все, що можна. 

  • Спочатку ефект гарний, бо марганцівка провокує цвітіння. Але потім, під дією сильних речовин, починає в'янути та сохнути.


Марганцівка / Фото Kvitka.info

Тому рекомендується підживлювати рослини спеціальними добривами. Якщо маєте акваріум, то дозволяється поливати кімнатні рослини водою звідти. Оскільки у воді, де плавають рибки, є чимало корисних речовин, які позитивно впливають на стан рослин.

Які рослини можна підгодовувати марганцівкою

Настій підійде тим квітам, які гарно приживаються на слабокислій та кислій землі. Йдеться про такий перелік:

  • абутилон,
  • алоказія,
  • амариліс,
  • аспарагус,
  • аспідистра,
  • азалія,
  • антуріум,
  • бегонія,
  • гарденія,
  • гортензія,
  • дифенбахія,
  • каланхое,
  • калатея,
  • кала,
  • камелія,
  • клівія,
  • монстера,
  • пеларгонія,
  • примула,
  • пуансетія,
  • плющ,
  • спатіфілум,
  • традесканція,
  • фіалка,
  • фікус,
  • фуксія,
  • хлорофітум,
  • цикламен,
  • циперус,
  • шефлера.

Добре відгукуються на розчин марганцівки плодові рослини. Зокрема, гранат, хурма, лимон та апельсин.


Хурма в горщику / Фото "Декоративні садові та кімнатні рослини"

Рецепт підгодівлі – простий: вносимо в місткість 2-3 літри води та додаємо туди трошечки перманганату калію. Можна внести ще 3-4 краплі йоду та заздалегідь розбавлену водою борну кислоту у кількості 1/3 чайної ложки.

  • Марганцівку не можна використовувати часто, від 1 разу на місяць до 2 разів на рік, залежно від реакції рослин. 
Автор: Вікторія Козар