Отакої: нарешті відомо, чи можна поливати кімнатні рослини марганцівкою
Джерело:"Факти"
Марганцівка раніше була чи не в кожній аптечці. Її часто використовувати у догляді за рослинами. Але чи не шкодить це їм?
Марганцівку цінують за її знезаражувальні властивості. Вона допомагає боротися з різними хворобами рослин. Йдеться про фітофтороз, борошнисту росу. Також речовина є корисною для підживлення, особливо, коли рослинам не вистачає марганцю. Дізнаймося, для яких рослин марганцівка має згубний вплив.
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Для яких рослин не підходить марганцівка
Фахівці кажуть, що марганцівка має неоднозначний вплив на рослини. Адже коли вона потрапляє в ґрунт, то вбиває всі бактерії. І їй не важливо, корисні чи шкідливі. Коли марганець потрапляє в корені, то очищує там все, що можна.
- Спочатку ефект гарний, бо марганцівка провокує цвітіння. Але потім, під дією сильних речовин, починає в'янути та сохнути.
Марганцівка / Фото Kvitka.info
Тому рекомендується підживлювати рослини спеціальними добривами. Якщо маєте акваріум, то дозволяється поливати кімнатні рослини водою звідти. Оскільки у воді, де плавають рибки, є чимало корисних речовин, які позитивно впливають на стан рослин.
Які рослини можна підгодовувати марганцівкою
Настій підійде тим квітам, які гарно приживаються на слабокислій та кислій землі. Йдеться про такий перелік:
- абутилон,
- алоказія,
- амариліс,
- аспарагус,
- аспідистра,
- азалія,
- антуріум,
- бегонія,
- гарденія,
- гортензія,
- дифенбахія,
- каланхое,
- калатея,
- кала,
- камелія,
- клівія,
- монстера,
- пеларгонія,
- примула,
- пуансетія,
- плющ,
- спатіфілум,
- традесканція,
- фіалка,
- фікус,
- фуксія,
- хлорофітум,
- цикламен,
- циперус,
- шефлера.
Добре відгукуються на розчин марганцівки плодові рослини. Зокрема, гранат, хурма, лимон та апельсин.
Хурма в горщику / Фото "Декоративні садові та кімнатні рослини"
Рецепт підгодівлі – простий: вносимо в місткість 2-3 літри води та додаємо туди трошечки перманганату калію. Можна внести ще 3-4 краплі йоду та заздалегідь розбавлену водою борну кислоту у кількості 1/3 чайної ложки.
- Марганцівку не можна використовувати часто, від 1 разу на місяць до 2 разів на рік, залежно від реакції рослин.