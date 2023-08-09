Марганцовку ценят за ее обеззараживающие свойства. Она помогает бороться с разными болезнями растений. Речь идет о фитофторозе, мучнистой росе. Также вещество полезно для подкормки, особенно, когда растениям не хватает марганца. Узнаем, для каких растений марганцовка оказывает пагубное влияние.

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Для каких растений не подходит марганцовка

Специалисты говорят, что у марганцовки есть неоднозначное влияние на растения. Ведь когда он попадает в почву, то убивает все бактерии. И ей не важно, полезны или вредны. Когда марганец попадает в корни, очищает там все, что можно.

Сначала эффект хорош, потому что марганцовка провоцирует цветение. Но потом, под действием сильных веществ, начинает увядать и сохнуть.



Марганцовка / Фото Kvitka.info

Поэтому рекомендуется подкармливать растения специальными удобрениями. Если у вас аквариум, то разрешается поливать комнатные растения водой оттуда. Поскольку в воде, где плавают рыбки, есть немало полезных веществ, положительно влияющих на состояние растений.

Какие растения можно подкармливать марганцовкой?

Настой подойдет тем цветам, которые хорошо приживаются на слабокислой и кислой земле. Речь идет о таком перечне:

абутилон,

алоказия,

амариллис,

аспарагус,

аспидистра,

азалия,

антуриум,

бегония,

гардения,

гортензия,

дифенбахия,

каланхое,

колотея,

кола,

камелия,

кливия,

монстера,

пеларгония,

примула,

пуансетия,

плющ,

спатифиллум,

традесканция,

фиалка,

фикус,

фуксия,

хлорофитум,

цикламен,

циперус,

шефлера.

Хорошо отзываются на раствор марганцовки плодовые растения. В частности, гранат, хурма, лимон и апельсин.



Хурма в горшке / Фото "Декоративные садовые и комнатные растения"

Рецепт подкормки – простой: вносим в емкость 2-3 литра воды и добавляем туда немного перманганата калия. Можно внести еще 3-4 капли йода и предварительно разбавленную водой борную кислоту в количестве 1/3 чайной ложки.