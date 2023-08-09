Марганцовку ценят за ее обеззараживающие свойства. Она помогает бороться с разными болезнями растений. Речь идет о фитофторозе, мучнистой росе. Также вещество полезно для подкормки, особенно, когда растениям не хватает марганца. Узнаем, для каких растений марганцовка оказывает пагубное влияние.
Такой Гигантский урожай обеспечен: чем прикормить огурцы в августе
Для каких растений не подходит марганцовка
Специалисты говорят, что у марганцовки есть неоднозначное влияние на растения. Ведь когда он попадает в почву, то убивает все бактерии. И ей не важно, полезны или вредны. Когда марганец попадает в корни, очищает там все, что можно.
- Сначала эффект хорош, потому что марганцовка провоцирует цветение. Но потом, под действием сильных веществ, начинает увядать и сохнуть.
Марганцовка / Фото Kvitka.info
Поэтому рекомендуется подкармливать растения специальными удобрениями. Если у вас аквариум, то разрешается поливать комнатные растения водой оттуда. Поскольку в воде, где плавают рыбки, есть немало полезных веществ, положительно влияющих на состояние растений.
Какие растения можно подкармливать марганцовкой?
Настой подойдет тем цветам, которые хорошо приживаются на слабокислой и кислой земле. Речь идет о таком перечне:
- абутилон,
- алоказия,
- амариллис,
- аспарагус,
- аспидистра,
- азалия,
- антуриум,
- бегония,
- гардения,
- гортензия,
- дифенбахия,
- каланхое,
- колотея,
- кола,
- камелия,
- кливия,
- монстера,
- пеларгония,
- примула,
- пуансетия,
- плющ,
- спатифиллум,
- традесканция,
- фиалка,
- фикус,
- фуксия,
- хлорофитум,
- цикламен,
- циперус,
- шефлера.
Хорошо отзываются на раствор марганцовки плодовые растения. В частности, гранат, хурма, лимон и апельсин.
Хурма в горшке / Фото "Декоративные садовые и комнатные растения"
Рецепт подкормки – простой: вносим в емкость 2-3 литра воды и добавляем туда немного перманганата калия. Можно внести еще 3-4 капли йода и предварительно разбавленную водой борную кислоту в количестве 1/3 чайной ложки.
- Марганцовку нельзя использовать часто от 1 раза в месяц до 2 раз в год в зависимости от реакции растений.