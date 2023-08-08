Каждый огородник хочет собирать огурцы ведрами. Здесь не обойтись без удачных удобрений. Есть некоторые средства, о которых вы и не подозревали. Они помогут увеличить количество плодов в несколько раз.

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Чем подкормить огурцы в летнее время

Такое средство является новинкой в подкормке огурцов, поэтому неудивительно, что вы о нем не знали. Речь идет о смеси на основе яиц и моркови. Это очень эффективная подкормка для плодов, улучшающая их вкус и внешний вид.

Считается, что даже 2 капли этого раствора увеличат интенсивность плодоношения.



Разбитое сырое яйцо / Фото Shuba.life

В удобный сосуд разбейте целое сырое яйцо. Порезать сырую морковку большими кусками и внести туда. Добавьте 2 литра воды и перелейте в чашу блендера. Нужно очень хорошо сбить, чтобы получилась однородная смесь.

К приготовленному раствору рекомендуется добавить еще 1 литр воды.

Перед применением следует обратить внимание на дозировку: 3 стакана этой смеси разбавляем в 10 литрах воды. Это важно. Поливайте саженцы только под корень в пропорции поллитра на растение. Эффект вам обязательно понравится.