Кожен городник хоче збирати огірки відрами. Тут не обійтися без вдалих добрив. Є деякі засоби, про які ви й гадки не мали. Вони допоможуть збільшити кількість плодів у рази.

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Чим підживити огірки в літню пору

Такий засіб є новинкою у підживленні огірків, тому й не дивно, що ви про нього не знали. Йдеться про суміш на основі яєць та моркви. Це дуже ефективна підгодівля для плодів, яка покращує їхній смак і зовнішній вигляд.

Вважається, що навіть 2 краплі цього розчину збільшать інтенсивність плодоношення.



Розбите сире яйце / Фото Shuba.life

У зручну посудину розбийте ціле сире яйце. Поріжте сиру морквину великими шматками та внесіть туди. Додайте туди 2 літри води та перелийте у чашу блендера. Потрібно дуже добре збити, щоб вийшла однорідна суміш.

До приготованого розчину рекомендується додати ще 1 літр води.

Перед застосуванням треба звернути увагу на дозування: 3 склянки цієї суміші розбавляємо у 10 літрах води. Це важливо. Поливайте саджанці тільки під корінь у пропорції пів літра на рослину. Ефект вам неодмінно сподобається.