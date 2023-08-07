Парша бывает разной: глубокой, выпуклой, сетчатой, плоской. Независимо от вида, на них образуются язвы и они выглядят плохо. Такие плоды быстро портятся, поэтому их нельзя ни сажать. Как избавиться от парши на картофеле – знает 24 Канал.

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Парша на картофеле: причины

Часто парша появляется из-за несоблюдения или неправильный севооборот. Это грамотное чередование посадки растений, подходящих друг другу. Поэтому севооборот – отличная профилактика болезней, не стоит о нем забывать

Бывает так, что огородники сажают уже зараженный посадочный материал. Будьте внимательны с качеством плодов.

Есть вероятность заражения картофеля паршей, когда есть дефицит калия. Также такое происходит, когда удобряют растения органическими удобрениями, в частности, свежим навозом. Но он не подпитывает землю, создает условия для развития болезни.



Парша на картофеле / Фото "Земляк"

Высокая кислотность земли нередко становится причиной, по которой развиваются болезни такие как парша.

Хорошие условия для этой болезни – это доступ кислорода: когда его меньше в почве – грибку некомфортно там жить Заражение паршей еще можно зависеть от того, как глубоко картофель залегает в грунт. Поэтому где глубже – там меньше вероятности, что появится эта болезнь.

Как не допустить развитие парши

Сажайте только здоровый посадочный материал . Лучше брать сорта, которые считают стойкими к заболеваниям.

. Лучше брать сорта, которые считают стойкими к заболеваниям. Не стоит применять известь перед посадкой картофеля. Вносите только нейтральные или кислые удобрения. От щелочных – парша начинает развиваться.

Осенью не поливайте грядку органикой, особенно навозом. Подкисление земли уменьшает развитие обычной парши, но увеличивает – пылистой.



Навоз / Фото Floristics.info

Комплексные удобрения – лучшее решение для растений, потому что они укрепят их здоровье и усилят иммунитет.

и усилят иммунитет. В холодной и влажной земле парша прогрессирует значительно быстрее, поэтому не сажайте картошку слишком рано. Пусть лучше почва прогреется.

значительно быстрее, поэтому не сажайте картошку слишком рано. Пусть лучше почва прогреется. В этом деле имеет значение профилактика. Хорошим мероприятием является посеять такие растения, как горчица, рожь, бобы.



Горчица / Фото "Сильная пасека"