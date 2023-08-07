Парша бывает разной: глубокой, выпуклой, сетчатой, плоской. Независимо от вида, на них образуются язвы и они выглядят плохо. Такие плоды быстро портятся, поэтому их нельзя ни сажать. Как избавиться от парши на картофеле – знает 24 Канал.
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Парша на картофеле: причины
Часто парша появляется из-за несоблюдения или неправильный севооборот. Это грамотное чередование посадки растений, подходящих друг другу. Поэтому севооборот – отличная профилактика болезней, не стоит о нем забывать
- Бывает так, что огородники сажают уже зараженный посадочный материал. Будьте внимательны с качеством плодов.
Есть вероятность заражения картофеля паршей, когда есть дефицит калия. Также такое происходит, когда удобряют растения органическими удобрениями, в частности, свежим навозом. Но он не подпитывает землю, создает условия для развития болезни.
Парша на картофеле / Фото "Земляк"
- Высокая кислотность земли нередко становится причиной, по которой развиваются болезни такие как парша.
Хорошие условия для этой болезни – это доступ кислорода: когда его меньше в почве – грибку некомфортно там жить Заражение паршей еще можно зависеть от того, как глубоко картофель залегает в грунт. Поэтому где глубже – там меньше вероятности, что появится эта болезнь.
Как не допустить развитие парши
- Сажайте только здоровый посадочный материал. Лучше брать сорта, которые считают стойкими к заболеваниям.
- Не стоит применять известь перед посадкой картофеля. Вносите только нейтральные или кислые удобрения. От щелочных – парша начинает развиваться.
- Осенью не поливайте грядку органикой, особенно навозом. Подкисление земли уменьшает развитие обычной парши, но увеличивает – пылистой.
Навоз / Фото Floristics.info
- Комплексные удобрения – лучшее решение для растений, потому что они укрепят их здоровье и усилят иммунитет.
- В холодной и влажной земле парша прогрессирует значительно быстрее, поэтому не сажайте картошку слишком рано. Пусть лучше почва прогреется.
- В этом деле имеет значение профилактика. Хорошим мероприятием является посеять такие растения, как горчица, рожь, бобы.
Горчица / Фото "Сильная пасека"
- Помните о регулярный полив. Вода играет огромную роль, когда формируются плоды. Когда есть недостаток воды – на картофеле тоже развивается парша.