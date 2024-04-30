Найбільш популярне свято у країнах Північної та Центральної Європи. Однак і в Україні багато людей про нього знають. Детальніше – на сайті LifeStyle 24.

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Вальпургієва ніч: історія свята

Вальпургієву ніч пов'язують з англійською монахинею, на ім'я Вальпурга. Відомо, що у 748 році вона заснувала монастир у Німеччині. Жінку дуже полюбили люди, тому почали називати святою, коли померла.

Вважається, що саме 1 травня народилася свята Вальпурга. Згідно з народними прикметами, у цей день надворі панують відьми, які не хочуть, щоб приходила весна. Тому у часи Середньовіччя була традиція розпалювати вогонь, аби спалити опудало нечистої сили. Крім того, люди танцювали та грали ігри. У молитвах вони також просили хорошого врожаю.

З 30 квітня на 1 травня – Вальпургієва ніч / Фото Pixabay

Вальпургієва ніч: українські традиції свята

Традиції святкування передалися нам ще з давніх часів. Колись молоді хлопці та дівчата йшли разом до вогнища, де веселилися та співали народні пісні. У цей час навколо панувала магія. Після всього дійства, люди гасили вогонь: так вони прощалися з зимою, а природа відновлювалася.

1 травня слов'яни вшановували богиню Живу, яка символізувала рід та цілющу силу. Люди поклонялися язичницьким богам, які відповідають за родючість, стрибали через багаття, молодь навіть брала мітли, якими відганяла нечисть.

Обов'язково потрібно було піти до лісу за цілющими травами. Вважалося, що вони стають такими в ніч з 30 квітня та 1 травня. До речі, є думка, що у цей час сняться віщі сни, тому потрібно звернути на них увагу.