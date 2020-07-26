Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова святкує день народження. Сьогодні, 26 липня, зірці виповнюється 30 років. З цієї нагоди вона поділилася яскравим відео, де показала запальні танці в особливому стані.

Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях вагітності. Вона очікує на появу другої дитини і насолоджується кожною миттю, коли носить під серцем свого малюка. На особистій сторінці в інстаграмі артистка ледь не щодня показує незабутні моменти.

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На черговому ролику, який співачка опублікувала у своєму профілі, вона зображена неймовірно щасливою. Тарабарова завжди несе шанувальникам лише позитивні емоції та заряджає хорошим настроєм на увесь день.

Знаменитість влаштувала енергійні танці під запальну музику посеред лісу. Вона позувала у легкій довгій сукні з квітковим принтом, яку поєднала із білими кросівками. Таке вбрання не змогло приховати чималий животик виконавиці. Вона вклала яскраве волосся рівно, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках.

У дописі Світлана зазначила, що "влітає" в свій день народження щасливою. Вона чітко зрозуміла: все залежить лише від неї та її настрою. Їй дуже подобається народжувати дітей, писати музику, співати для своїх шанувальників. Артистка наголосила, що любить та цінує кожного.