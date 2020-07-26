Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова празднует день рождения. Сегодня, 26 июля, звезде исполняется 30 лет. По этому случаю она поделилась ярким видео, где показала зажигательные танцы в особом состоянии.

Светлана Тарабарова находится на последних месяцах беременности. Она ожидает появления второго ребенка и наслаждается каждым мгновением, когда носит под сердцем своего малыша. На личной странице в инстаграме артистка едва ли не ежедневно показывает незабываемые моменты.

Читайте также Светлане Тарабаровой – 30: песни исполнительницы, которые принесли ей популярность

На очередном ролике, который певица опубликовала в своем профиле, она изображена невероятно счастливой. Тарабарова всегда несет поклонникам только положительные эмоции и заряжает хорошим настроением на весь день.

Знаменитость устроила энергичные танцы под зажигательную музыку посреди леса. Она позировала в легком длинном платье с цветочным принтом, которое соединила с белыми кроссовками. Такой наряд не смог скрыть немалый животик исполнительницы. Она уложила яркие волосы ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках.

В заметке Светлана отметила, что "влетает" в свой день рождения счастливой. Она четко поняла: все зависит только от нее и ее настроения. Ей очень нравится рожать детей, писать музыку, петь для своих поклонников. Артистка подчеркнула, что любит и ценит каждого.