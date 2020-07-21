Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка перебуває на останніх місяцях другої вагітності, поділилася з шанувальниками яскравими світлинами. Вона показала, як садить дерева у власному саду.

Знаменитість разом із чоловіком Олексієм нещодавно придбали будинок. Тепер пара облаштовує його та подвір'я навколо, щоб зовсім скоро насолоджуватися спільним проведенням часу у власній оселі. На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилася серія красивих знімків, де вона показала, як садить дерева у саду.

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Під час цього процесу на обличчі Світлани сяє усмішка. Після багатьох років життя в орендованих квартирах та будинках, вона мріяла про власне житло. Нарешті її мрія здійснилася. Тепер виконавиця із задоволенням облаштовує будинок так, як їй подобається. Не забуває і про подвір'я. Зокрема, Тарабарова вирішила посадити дерева.

Діти, дім та дерева – мають зростати одночасно. І це все про нашу родину прямо зараз,

– написала в публікації співачка.

Виконавиця зазначила, що на її очах народжується власний невеличкий сад. Там зростатимуть і фруктові дерева, і ялинка, і маленькі дуби, липи, клен та кущ аґруса. Світлана Тарабарова неймовірно щаслива і сама долучилася до процесу втілення мрії в реальність.

Зірка зізналася, що радіє, бо може ділитися усіма деталями та яскравими моментами з шанувальниками. Днями опублікувала першу серію знімків. Вона постала перед камерою у білій футболці та чорних штанах. Поєднала вбрання із стильними чорними босоніжками. Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчя не наносила косметику та похизувалася натуральною вродою. У руці Тарабарова тримала робочий інструмент – лопату.

Пропонуємо переглянути фото, на яких знаменитість працює над облаштуванням саду.



Світлана Тарабарова садить дерево / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова у своєму саду / Instagram / @tarabarova



Вагітна Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova



Щаслива Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova