Шведська модель, "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк готується до народження первістка. Знаменитість опублікувала серію пікантних і, водночас, ніжних світлин, а також розсекретила стать майбутнього малюка.

Цього року у світовому шоу-бізнесі справжній бейбі-бум! Зірки одна за одною повідомляють про вагітність чи народження крихіток, публікуючи у мережі миловидні кадри. Так, минулого тижня Ельза Госк розповіла, що перебуває в особливому стані, а тепер на особистій сторінці в інстаграмі розсекретила стать малюка.

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Майбутню матусю переповнюють радісні емоції і вона вирішила поділитися щасливою новиною з шанувальниками. Красуня зробила це, опублікувавши світлини з особливої фотосесії.

Госк постала перед камерою в кроптопі і без бюсгальтера. Зірка одягнула трусики від Calvin Klein, а також білі джинси, які вона розстебнула, щоб продемонструвати кругленький животик. Біляве волосся Ельза вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж в нюдових відтінках з акцентом на губах.

Оприлюднивши такі відверті знімки, "ангел" Victoria's Secret розповіла, що чекає на появу донечки.

"Дівчинка", – коротко написала Ельза під серією фото.

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