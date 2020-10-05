Шведская модель, "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк готовится к рождению первенца. Знаменитость опубликовала серию пикантных и одновременно нежных фотографий, а также рассекретила пол будущего малыша.

В этом году в мировом шоу-бизнесе настоящий бэйби-бум! Звезды одна за другой сообщают о беременности или рождении крох, публикуя в сети милые кадры. Так, на прошлой неделе Эльза Госк рассказала, что находится в особом положении, а теперь на личной странице в инстаграме рассекретила пол малыша.

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Будущую маму переполняют радостные эмоции и она решила поделиться счастливой новостью с поклонниками. Красавица сделала это, опубликовав фотографии из особой фотосессии.

Госк предстала перед камерой в кроптопе и без бюсгальтера. Звезда надела трусики от Calvin Klein, а также белые джинсы, которые она расстегнула, чтобы продемонстрировать округлившийся животик. Белокурые волосы Эльза уложила в локоны, а на лице сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах.

Обнародовав такие откровенные снимки, "ангел" Victoria's Secret рассказала, что ждет появления дочери.

"Девочка", – коротко написала Эльза под серией фото.

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