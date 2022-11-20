Тепло та затишно: як правильно утеплити вікна на зиму, щоб ніколи не мерзнути

Перші холоди показали, що вікна можуть дуже сильно пропускати холодне повітря та знижувати температуру в приміщенні. Як просто та дієво утеплити шибки вікон та скло - читайте у матеріалі.

Для утеплення вікон підійдуть як спеціалізовані, так і підручні засоби, повідомляє 24 канал.

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Утеплення пластикових вікон

Пластикові вікна – найпопулярніший вид вікон наразі, і це не дивно – такий тип вікон має менше шпарин та пропускає менше холоду коштом подвійного скла. Та навіть такі надійні шибки можуть пропускати холод.

Для утеплення пластикового вікна підійдуть:

Гумовий ущільнювач – на кожному пластиковому вікні є чорний ущільнювач, який може з часом зіпсуватися. Його можна замінити, зменшивши таким чином протяги та міцніше зафіксувавши скло. Купити ущільнювач можна в будівельному магазині.

– на кожному пластиковому вікні є чорний ущільнювач, який може з часом зіпсуватися. Його можна замінити, зменшивши таким чином протяги та міцніше зафіксувавши скло. Купити ущільнювач можна в будівельному магазині. Малярський скотч, паперова стрічка – цими засобами можна заклеїти мікрошпарити та не допустити протягів через вікно.

– цими засобами можна заклеїти мікрошпарити та не допустити протягів через вікно. Герметик – цей засвіб для вікон продається у будівельних магазинах та закриває всі шпарини. При цьому герметик є достатньо дорогим.

Як утеплити вікна / Фото Unsplash

Утеплення дерев'яних вікон на зиму

На відміну від пластикових вікон, дерев'яні аналоги пропускають значно більше протягів та холоду у вашу домівку, тому потребують ретельнішого утеплення.

Для того, щоб утеплити дерев'яні шибки, можна використати:

Гумовий ущільнювач – цей засіб також підходить для дерев'яних вікон – він може закрити видимі шпарини та зменшити проходження протягів; Підручні наповнювачі – економний варіант для утеплення будь-якого вікна. Ви можете взяти вату, поролон, газетний чи туалетний папір, щоб закрити шпарини та мінімізувати протяги у вашому вікні; Парафін для вікон – цей спеціалізований засіб можна придбати в будмагазині. Такий парафін ретельно закриває всі мікротріщини та шпарини на дереві та позбавляє вашу домівку протягів та холоду.

Як утеплити вікна / Фото Unsplash