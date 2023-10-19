Як утеплити балкон на зиму: просте пояснення
У холодну пору року стає актуальним питання утеплення балкону. Тому що через нього може продувати повітря, і це створює незручності.
До того ж балкон часто використовують як місце для зберігання чи сушіння речей. Тому там має бути достатньо тепло, аби вони не зіпсувалися. Чим і як саме утеплити балкон – знає 24 Канал.
Як утеплювати підлогу балкона
Зазвичай утеплення балкона починається із підлоги. Тут знадобляться такі гідроізоляційні матеріали, як пенофол або поліетилен.
Після того, як встановили один з матеріалів на підлогу, треба зробити основу з дерев'яних брусів. Дерево краще обробити антисептичним розчином, щоб воно не гнило.
- Тоді отвори між стіною і брусами наповнюють монтажною піною для герметизації отворів. Зайві шматки піни треба обрізати ножем.
- Після цього переходять до теплоізоляції – беруть плитковий шар або рулони з потрібними матеріалами. Зверніть увагу, що між дошками та утеплювачем не повинно бути дірок.
Утеплення підлоги / Фото Remontu.com
Експерти радять стелити матеріал у два шари. На низ кладуть обраний утеплювач, а вже зверху встановлюють ламінат чи лінолеум. Після цього всього матеріал покривають килимом.
Як утеплювати стіни на балконі
Зробіть каркас для утеплювача з дерев'яних дощок. Дистанція між ними та ширина кожного бруса має бути такою, як розмір теплоізоляційного матеріалу.
- Тоді можете встановлювати бажаний утеплювач. Переважно обирають такі популярні матеріали, як мінеральна вата, скловата, пінопласт, пінополіуретан, пенофол. Можна взагалі поєднати кілька різних утеплювачів. Зокрема, пінопласт і мінеральну вату.
Утеплення стін / Фото Art Facade
Якщо у вас є щілини чи отвори, тоді варто використати монтажну піну. Також фахівці рекомендують ставити пароізоляційний шар – плівку або мембрану. Зверху все обшивають гіпсокартоном або фанерою. І тоді вийде ефективно вберегти балкон від холоду і морозу.