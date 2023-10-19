К тому же балкон часто используется как место для хранения или сушки вещей. Поэтому там должно быть достаточно тепло, чтобы они не испортились. Чем и как именно утеплить балкон –знает 24 Канал.

Как утеплять пол балкона

Обычно утепление балкона начинается с пола. Здесь пригодятся такие гидроизоляционные материалы, как пенофол или полиэтилен.

После того, как установили один из материалов на пол, нужно сделать основание из деревянных брусьев. Дерево лучше обработать антисептическим раствором, чтобы оно не гнило.

Тогда проемы между стеной и брусьями наполняют монтажной пеной для герметизации отверстий. Лишние куски пены нужно обрезать ножом.

ножом. После этого переходят к теплоизоляции – берут плиточный пласт или рулоны с нужными материалами. Обратите внимание, что между досками и утеплителем не должно быть дыр.



Утепление полов / Фото Remontu.com

Эксперты советуют стелить материал в два слоя. На низ кладут выбранный утеплитель, а сверху устанавливают ламинат или линолеум. После этого всего материал покрывают ковром.

Как утеплять стены на балконе

Сделайте каркас для утеплителя из деревянных досок. Дистанция между ними и ширина каждого бруса должна быть такой, как размер теплоизоляционного материала.

Тогда можете устанавливать желаемый утеплитель. Предпочтительно выбирают такие популярные материалы, как минеральная вата, стекловата, пенопласт, пенополиуретан, пенофол. Можно вообще совместить несколько разных утеплителей. В частности, пенопласт и минеральную вату.



Утепление стен / Фото Art Facade

Если у вас есть щели или отверстия, тогда следует использовать монтажную пену. Также специалисты рекомендуют ставить пароизоляционный слой – пленку или мембрану. Сверху все обшивают гипсокартоном или фанерой. И тогда получится эффективно уберечь балкон от холода и мороза.