До того ж балкон часто використовують як місце для зберігання чи сушіння речей. Тому там має бути достатньо тепло, аби вони не зіпсувалися. Чим і як саме утеплити балкон – знає 24 Канал.

Як утеплювати підлогу балкона

Зазвичай утеплення балкона починається із підлоги. Тут знадобляться такі гідроізоляційні матеріали, як пенофол або поліетилен.

Після того, як встановили один з матеріалів на підлогу, треба зробити основу з дерев'яних брусів. Дерево краще обробити антисептичним розчином, щоб воно не гнило.

Тоді отвори між стіною і брусами наповнюють монтажною піною для герметизації отворів. Зайві шматки піни треба обрізати ножем.

ножем. Після цього переходять до теплоізоляції – беруть плитковий шар або рулони з потрібними матеріалами. Зверніть увагу, що між дошками та утеплювачем не повинно бути дірок.



Утеплення підлоги / Фото Remontu.com

Експерти радять стелити матеріал у два шари. На низ кладуть обраний утеплювач, а вже зверху встановлюють ламінат чи лінолеум. Після цього всього матеріал покривають килимом.

Як утеплювати стіни на балконі

Зробіть каркас для утеплювача з дерев'яних дощок. Дистанція між ними та ширина кожного бруса має бути такою, як розмір теплоізоляційного матеріалу.

Тоді можете встановлювати бажаний утеплювач. Переважно обирають такі популярні матеріали, як мінеральна вата, скловата, пінопласт, пінополіуретан, пенофол. Можна взагалі поєднати кілька різних утеплювачів. Зокрема, пінопласт і мінеральну вату.



Утеплення стін / Фото Art Facade

Якщо у вас є щілини чи отвори, тоді варто використати монтажну піну. Також фахівці рекомендують ставити пароізоляційний шар – плівку або мембрану. Зверху все обшивають гіпсокартоном або фанерою. І тоді вийде ефективно вберегти балкон від холоду і морозу.