Коли відзначають Успіння Пресвятої Богородиці у 2026 році: точна дата свята

Успіння Пресвятої Богородиці – одне з найважливіших і найшанованіших християнських свят у році. Його в народі також називають Першою Пречистою.

Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар дата цього свята змістилася на 13 днів раніше. Коли християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Коли Успіння Пресвятої Богородиці у 2026 році

Тепер віряни відзначають Успіння Богородиці 15 серпня. Раніше, за старим юліанським календарем, це свято припадало на 28 серпня, тому багатьом і досі потрібен час, щоб звикнути до нової дати.

Це свято символізує завершення земного життя Діви Марії та її перехід до Небесного Царства. Попри те, що подія пов'язана зі смертю Богородиці, християни чекають на цей день із радістю та світлими думками. За церковними переказами, Богородиця не померла у звичайному розумінні, а ніби заснула, після чого її душу та тіло син Ісус Христос забрав на Небо.

Що цікаво, Успінню передує суворий двотижневий Успенський піст, який традиційно триває з 1 по 14 серпня. А день свята 15 серпня символізує завершення посту, тому люди збираються родинами за святковими столами.

Зазвичай у цей день віряни відвідують святкову службу в храмах і освячують колосся нового врожаю пшениці, жита, а також фрукти, трави та воду.



Успіння Пресвятої Богородиці – дата свята / Фото Pinterest

Крім того, Успіння Пресвятої Богородиці здавна вважають особливим часом для щирої молитви. У народі вірять, що цього дня Божа Матір чує кожного, тому звертаються до неї з проханнями про міцне здоров'я для рідних, захист від хвороб і бід, а також про спокій, злагоду та мир у кожній родині.