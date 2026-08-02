После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь дата этого праздника сдвинулась на 13 дней раньше. Когда христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы – читайте в материале 24 Канала.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году

Теперь верующие отмечают Успение Богородицы 15 августа. Раньше, по старому юлианскому календарю, этот праздник приходился на 28 августа, поэтому многим до сих пор нужно время, чтобы привыкнуть к новой дате.

Этот праздник символизирует завершение земной жизни Девы Марии и ее переход в Царство Небесное. Несмотря на то, что событие связано со смертью Богородицы, христиане ждут этот день с радостью и светлыми мыслями. Согласно церковным преданиям, Богородица не умерла в обычном понимании, а как бы уснула, после чего ее душу и тело Сын Иисус Христос взял на Небеса.

Что интересно, Успению предшествует строгий двухнедельный Успенский пост, который традиционно длится с 1 по 14 августа. А день праздника 15 августа символизирует завершение поста, поэтому люди собираются семьями за праздничными столами.

Обычно в этот день верующие посещают праздничную службу в храмах и освящают колосья нового урожая пшеницы, ржи, а также фрукты, травы и воду.



Успение Пресвятой Богородицы – дата праздника / Фото Pinterest

Кроме того, Успение Пресвятой Богородицы издавна считается особым временем для искренней молитвы. В народе верят, что в этот день Божья Матерь слышит каждого, поэтому обращаются к ней с просьбами о крепком здоровье для родных, защите от болезней и бед, а также о спокойствии, согласии и мире в каждой семье.