Пресвята Анна була матір'ю Діви Марії. Вона разом із чоловіком Іоакимом дуже довго не мали дітей, тож звістка про появу в них немовля – стала справжнім подарунком від Бога. Що варто робити та що заборонено в цей день – знає 24 Канал.

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Що можна робити на Успіння праведної Анни

У день Успіння святої Анни в храмах відбуваються урочисті літургії.

Якщо ви мрієте про те, аби стати матір'ю та народити дитя, то 7 серпня потрібно молитися мінімум годину, а найкраще – піти до церкви та просити святу про вагітність.

Адже саме у День праведної Анни жінки, які мають безпліддя, просять про зцілення від діагнозу. Молитися до Бога можуть не тільки ті, хто бажають завагітніти, але й ті, в кого вже є діти. Вони проявляють вдячність у власних молитвах до Господа за те, що змогли народити дитину й відчути щастя материнства.



Молитва / Фото Depositphotos

Деякі люди в цей день починають копати ранні сорти картоплі на городі. А є ті, кому не терпиться піти до лісу по гриби, аби згодом приготувати з них смачні страви.

Що не можна робити

У День святої Анни найкращий варіант – робити добрі справи та займатися благодійністю. Як і в інші дні, 7 серпня не можна допускати скоєння гріхів. Будь-яких.

Не можна пліткувати, брехати, бажати комусь зла. Пам'ятайте, що все це руйнує вас зсередини та прирікає на муки. Думайте про щось хороше та добре.

Лінь – наш ворог. Намагайтесь працювати, хоча б трохи.

Забороняється влаштовувати веселощі, дискотеки, гулянки. Проводьте час у це свято спокійно, стримано, серед тих людей, з котрими почуваєтесь зручно та комфортно.

Нагадайте собі Божі заповіді та подумайте над тим, як менше грішити та що для цього треба зробити. Хороший варіант – прочитати молитву праведної Анні.

Молитва до святої Анни

О, славна свята Анно! Ти сповнена співчуття до тих, що закликають Тебе, і повна любові до тих, що страждають... Придушена тягарем моїх бід, я впаду до ніг Твоїх стіл і покірно благаю: візьми під Твою особливу опіку мій намір, котрий я нині подаю Тобі (Просити). Будь ласка, престав його Твоїй Доні, Пречистій Діві Марії, і помісти його перед Троном Ісуса, щоб Він допровадив цей намір до щасливого завершення. Але передусім дістань для мене ласку колись побачити Його вічність разом з Тобою і Марією, і з усіма Святими. Амінь!