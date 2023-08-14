Що не можна робити в Успенський піст: заборони та прикмети на цей період

Успенський піст або Спасівка – період перед великим святом Успіння Пресвятої Богородиці. У цей час діє низка заборон.

Цього року Успенський піст починається 14 серпня та триває до 27 серпня. 2 тижні християни постять перед тим, як відсвяткувати Успіння Пресвятої Богородиці.

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Що не можна робити в Успенський піст

Під час Успенського посту існують певні обмеження й заборони. Зокрема, на цей час варто відмовитися від вживання м'яса, морепродуктів, риби, молочних продуктів та яєць. У понеділок, середу та п'ятницю віряни мають дотримуватися сухоїдіння (рослинна необроблена їжа). У вівторки й четверги можна їсти гарячу їжу без олії. У суботу й неділю можна вживати гаряче з додаванням олії.

Послаблення є лише на свято Преображення – у цей день можна дозволити собі рибу.

Також під час Успенського посту не можна:

сваритися, лихословити, конфліктувати й пліткувати,

проводити обряд вінчання,

влаштовувати гучні вечірки й святкування,

байдикувати,

відмовляти у допомозі.

Прикмети на Успенський піст