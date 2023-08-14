Що не можна робити в Успенський піст: заборони та прикмети на цей період
Успенський піст або Спасівка – період перед великим святом Успіння Пресвятої Богородиці. У цей час діє низка заборон.
Цього року Успенський піст починається 14 серпня та триває до 27 серпня. 2 тижні християни постять перед тим, як відсвяткувати Успіння Пресвятої Богородиці.
Дивіться також Чому Спас не може бути медовим чи яблучним: у ПЦУ пояснили релігійні свята
Що не можна робити в Успенський піст
Під час Успенського посту існують певні обмеження й заборони. Зокрема, на цей час варто відмовитися від вживання м'яса, морепродуктів, риби, молочних продуктів та яєць. У понеділок, середу та п'ятницю віряни мають дотримуватися сухоїдіння (рослинна необроблена їжа). У вівторки й четверги можна їсти гарячу їжу без олії. У суботу й неділю можна вживати гаряче з додаванням олії.
Послаблення є лише на свято Преображення – у цей день можна дозволити собі рибу.
Також під час Успенського посту не можна:
- сваритися, лихословити, конфліктувати й пліткувати,
- проводити обряд вінчання,
- влаштовувати гучні вечірки й святкування,
- байдикувати,
- відмовляти у допомозі.
Прикмети на Успенський піст
- Якщо у перший день посту під час праці на городі вам на голову впаде яблуко – це до прибутку, горіх – до удачі.
- У день Преображення вам дорогу перебіг заєць – до хорошої новини.
- Який Яблучний Спас, таким буде і січень.
- 20 серпня починають відлітати журавлі – осінь вже близько.