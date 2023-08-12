У серпні також святкують свята пророка Іллі, Марії Магдалини, Успіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці, великомученика Пантелеймона, свято Преображення Господнього, Успіння Пресвятої Богородиці тощо. Відповідну пам’ятку опублікувала пресслужба ПЦУ.

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Там пояснили, що ці релігійні свята досить популярні, у народі їх називають "літня" Анна, "перший", "другий" і "третій" Спас, "перша" Пречиста тощо.

"Часто люди, не замислюючись над змістом, зводять святкування лише до освячення у церкві меду, фруктів чи зілля", – зазначають у ПЦУ. Проте Спас не може бути медовим чи яблучним.

А народні "три" Спаси – це зовсім різні три релігійних свята, не пов’язані між собою ані хронологічно, ані географічно, ані змістовно. Єдине, що між ними спільного – це постать нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, на честь якого ці свята встановлені,

– заявили в ПЦУ.

"Три" Спаси святкують у такі дати:

14 серпня – Винесення чесних древ животворчого Христа Господнього;

19 серпня – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа;

29 серпня – перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа Господа Ісуса Христа.

У ПЦУ пояснили, що Спас, тобто Спаситель Господь наш Ісус Христос, не може бути медовим, яблучним, горіховим, хлібним чи полотняним.

У Церкві нагадали, що насамперед на серпень припадає Успенський піст, який за церковним уставом прирівнюється до Великоднього посту.



Які релігійні свята відзначають в серпні / Інфографіка ПЦУ

Нагадаємо, що Православна церква України вже цього року переходить з юліанського на новоюліанський календар. Перехід відбудеться вже 1 вересня 2023 року. Як змінюються дати свят – читайте у статті.