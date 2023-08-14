В этом году Успенский пост начинается 14 августа и длится до 27 августа. 2 недели христиане постятся перед тем, как отпраздновать Успение Пресвятой Богородицы.
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Что нельзя делать в Успенский пост
Во время Успенского поста существуют определенные ограничения и запреты. В частности, в настоящее время следует отказаться от употребления мяса, морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу верующие должны соблюдать сухое питание (растительная необработанная пища). Во вторники и четверги можно есть горячую еду без растительного масла. В субботу и воскресенье можно употреблять горячее с добавлением растительного масла.
Послабление есть только в праздник Преображения – в этот день можно позволить себе рыбу.
Также во время Успенского поста нельзя:
- ссориться, злословить, конфликтовать и сплетничать,
- проводить обряд венчания,
- устраивать громкие вечеринки и празднования,
- бездельничать,
- отказывать в помощи.
Приметы на Успенский пост
- Если в первый день поста во время работы в огороде вам на голову упадет яблоко – это к прибыли, орех – к успеху.
- В день Преображения вам дорогу пробежал заяц – к хорошей новости.
- Каков Яблочный Спас, таким будет и январь.
- 20 августа начинают улетать журавли – осень уже близко.