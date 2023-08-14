В этом году Успенский пост начинается 14 августа и длится до 27 августа. 2 недели христиане постятся перед тем, как отпраздновать Успение Пресвятой Богородицы.

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Что нельзя делать в Успенский пост

Во время Успенского поста существуют определенные ограничения и запреты. В частности, в настоящее время следует отказаться от употребления мяса, морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу верующие должны соблюдать сухое питание (растительная необработанная пища). Во вторники и четверги можно есть горячую еду без растительного масла. В субботу и воскресенье можно употреблять горячее с добавлением растительного масла.

Послабление есть только в праздник Преображения – в этот день можно позволить себе рыбу.

Также во время Успенского поста нельзя:

ссориться, злословить, конфликтовать и сплетничать,

проводить обряд венчания,

устраивать громкие вечеринки и празднования,

бездельничать,

отказывать в помощи.

Приметы на Успенский пост