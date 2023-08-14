Успенський піст 2023: привітання у прозі та віршах

Успенський піст розпочався 14 серпня і триватиме до 28 серпня, закінчиться у свято Успіння Пресвятої Богородиці. До того ж він збігається зі святкуванням Медового Спаса.

Цікаво, що Успенський піст був започаткований під час Константинопольського собору у 1166 році. Слово "успіння" означає "заснути". У матеріалі 24 Каналу ви знайдете привітання рідних та близьких з початком Успенського посту у прозі та віршах.

До теми Успенський піст 2023: гарні картинки-привітання для рідних і друзів

Привітання з Успенським постом у прозі та віршах

З нагоди початку Успенського посту, надсилаю тобі найкращі побажання. Нехай цей період стане для тебе можливістю переосмислити свої цінності, знайти глибинний спокій та з'єднання з духовним світом.

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Вітаю з Успенським постом! Нехай ці два тижні принесуть тобі внутрішній спокій, а відмова від матеріальних речей допоможе зблизитися з духовними цінностями. Хай цей час буде благословенним для твоєї душі.

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Привітання з початком Успенського посту! Нехай цей час очищення стане для тебе періодом глибокого зосередження і духовного зростання. Нехай твоя віра зміцнюється, а серце наповнюється спокоєм та благодаттю.

*

З Успенським постом вітаю тебе,

Нехай душа засяє світлом і теплом.

Відмова від земних дрібниць нехай принесе,

Внутрішній мир і радість, наче казковий сон.

*

У душі світлім палає свіча,

Успенський піст знову на порозі.

Зміцнюймо віру, як міцний стовп,

Ідемо разом у духовну вісь!

*

Відкриває двері Успенський час,

Серцям віддаймося в цей період.

Хай радість душу освітлить, як зоря,

І найсвятіший піст принесе врожай.

*

Успенський піст – це внутрішній спокій,

Час роздумів, час великих змін.

Нехай душа відкриє нові висоти,

І кожен день принесе вірний крок.

*

Бажаю в піст тобі удачі,

І щастя й радості в достатку,

Нехай життя тече як мед,

І радості буде поверх.