Цікаво, що Успенський піст був започаткований під час Константинопольського собору у 1166 році. Слово "успіння" означає "заснути". У матеріалі 24 Каналу ви знайдете привітання рідних та близьких з початком Успенського посту у прозі та віршах.
До теми Успенський піст 2023: гарні картинки-привітання для рідних і друзів
Привітання з Успенським постом у прозі та віршах
З нагоди початку Успенського посту, надсилаю тобі найкращі побажання. Нехай цей період стане для тебе можливістю переосмислити свої цінності, знайти глибинний спокій та з'єднання з духовним світом.
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Вітаю з Успенським постом! Нехай ці два тижні принесуть тобі внутрішній спокій, а відмова від матеріальних речей допоможе зблизитися з духовними цінностями. Хай цей час буде благословенним для твоєї душі.
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Привітання з початком Успенського посту! Нехай цей час очищення стане для тебе періодом глибокого зосередження і духовного зростання. Нехай твоя віра зміцнюється, а серце наповнюється спокоєм та благодаттю.
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З Успенським постом вітаю тебе,
Нехай душа засяє світлом і теплом.
Відмова від земних дрібниць нехай принесе,
Внутрішній мир і радість, наче казковий сон.
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У душі світлім палає свіча,
Успенський піст знову на порозі.
Зміцнюймо віру, як міцний стовп,
Ідемо разом у духовну вісь!
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Відкриває двері Успенський час,
Серцям віддаймося в цей період.
Хай радість душу освітлить, як зоря,
І найсвятіший піст принесе врожай.
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Успенський піст – це внутрішній спокій,
Час роздумів, час великих змін.
Нехай душа відкриє нові висоти,
І кожен день принесе вірний крок.
*
Бажаю в піст тобі удачі,
І щастя й радості в достатку,
Нехай життя тече як мед,
І радості буде поверх.