Интересно, что Успенский пост был основан во время Константинопольского собора в 1166 году. Слово "успение" означает "уснуть". В материале 24 Канала вы найдете поздравления родных и близких с началом Успенского поста в прозе и стихах.
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Поздравления с Успенским постом в прозе и стихах
По случаю начала Успенского поста присылаю тебе наилучшие пожелания. Пусть этот период станет для тебя возможностью переосмыслить свои ценности, обрести глубинный покой и соединение с духовным миром.
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Поздравляю с Успенским постом! Пусть эти две недели принесут тебе внутреннее спокойствие, а отказ от материальных вещей поможет сблизиться с духовными ценностями. Пусть это время будет благословенно для твоей души.
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Поздравления с началом Успенского поста! Пусть это время очищения станет для тебя периодом глубокого сосредоточения и духовного роста. Пусть укрепляется твоя вера, а сердце наполняется спокойствием и благодатью.
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С Успенским постом поздравляю тебя,
Пусть душа засияет светом и теплом.
Отказ от земных мелочей пусть принесет,
Внутренний мир и радость, как сказочный сон.
*
В душе светлым горит свеча,
Успенский пост снова на пороге.
Будем укреплять веру, как крепкий столб,
Идем вместе в духовную ось!
*
Открывает дверь Успенское время,
Сердцам отдадимся в этот период.
Пусть радость душу осветит, как звезда,
И самый святой пост принесет урожай.
*
Успенский пост – это внутреннее спокойствие,
Время размышлений, время больших перемен.
Пусть душа откроет новые высоты,
И каждый день принесет верный шаг.
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Желаю в пост тебе удачи,
И счастья и радости в достатке,
Пусть жизнь течет как мед,
И радости будет много.