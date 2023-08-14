Успенский пост, как и все остальные посты, направлен на очищение тела и обновление души. В этот период верующие сосредотачиваются на духовных ценностях и отказываются от определенных телесных удовольствий.
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Картинки-поздравления с Успенским постом
Поздравления с Успенским постом / Коллаж 24 канала
Картинки-поздравления с Успенским постом 2022 / Коллаж 24 канала
Успенский пост в Украине картинки-поздравления / Коллаж 24 канала
Картинки-поздравления с Успенским постом 2022 / Коллаж 24 канала
Как поздравить с Успенским постом / Коллаж 24 канала