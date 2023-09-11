Усікновення голови Іоанна Предтечі: що не можна робити у цей день

Цього року церковне свято – Усікновення голови Іоанна Предтечі – відзначають 11 вересня. У цей день християнам потрібно дотримуватися правил.

11 вересня православні християни відзначають Усікновення голови Предтечі Іоанна Хрестителя. 24 Канал розповість, що не можна робити в цей день.

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Усікновення раніше відзначали 11 вересня, але з 1 дня місяця християни в Україні перейшли на новий календар. Цьогоріч свято вирішили залишити за новим стилем, а вже наступного року його відзначатимуть 29 серпня.

Заборони на 11 вересня

Усікновення – день, коли в церкві згадують страту Іоанна Предтечі. У цей день треба йти до церкви та дотримуватися суворого посту. Сьогодні не можна: