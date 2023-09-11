11 сентября православные христиане отмечают Усекновение главы Предтечи Иоанна Крестителя. 24 Канал расскажет, что нельзя делать в этот день.

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Усекновение ранее отмечалось 11 сентября, но с 1 дня месяца христиане в Украине перешли на новый календарь. В этом году праздник решили оставить по новому стилю, а уже в следующем году он будет отмечен 29 августа.

Запреты на 11 сентября

Усекновение – день, когда в церкви вспоминают казнь Иоанна Предтечи. В этот день нужно идти в церковь и соблюдать строгий пост. Сегодня нельзя: