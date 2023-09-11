11 вересня православні християни відзначають Усікновення голови Предтечі Іоанна Хрестителя. 24 Канал розповість, що не можна робити в цей день.
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Усікновення раніше відзначали 11 вересня, але з 1 дня місяця християни в Україні перейшли на новий календар. Цьогоріч свято вирішили залишити за новим стилем, а вже наступного року його відзначатимуть 29 серпня.
Заборони на 11 вересня
Усікновення – день, коли в церкві згадують страту Іоанна Предтечі. У цей день треба йти до церкви та дотримуватися суворого посту. Сьогодні не можна:
- Подавати на стіл страви на блюді.
- Брати в руки гострі та ріжучі предмети.
- Готувати продукти круглої форми.
- Не дотримуватися посту (вживати м'ясні й молочні продукти)
- Танцювати та веселитися.
- Сваритися й пліткувати.
- Свататися, вінчатися, хрестити дитину.