У столиці презентували другу частину стрічки про подвиг бійців 93-ї бригади. Документалісти зібрали унікальні кадри про страшні бої, в яких брали участь українські військові. Саме вони і стали героями фільму. На жаль, життя частини з них забрала війна.

Документалісти зібрали понад 100 інтерв'ю бійців, загальною тривалістю близько 2 тисячі годин. Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Над створенням фільму "93. Бій за Україну" працювали режисерка Лідія Гужва та військовослужбовець Вадим Вейді. У другій частині трилогії бійці розповідають про події 2014 – 2015 років, коли бригада тримала селища Піски, Опитне і Донецький аеропорт.

Це бригада, яка була на фронті з 2014 по 2016 рік, від Луганщини до Маріуполя. Це – одна з найдовших ротацій, найбільші втрати. Тому хотілося на її прикладі розповісти про становлення української армії,

– зазначила режисерка.

Кадри з другої частини фільму "93: Бій за Україну" / Скриншот з відео

Про роботу над фільмом та враження глядачів

Військовослужбовець на псевдо "Тєнь" – один з героїв стрічки. Спочатку він просто дав інтерв'ю і навіть не думав, що його показуватимуть на великому екрані. "Ця робота є важливою. Хоча б для того, аби люди розуміли реальні обставини", – наголосив він.

Серед глядачів – ветерани, волонтери, чинні військові. Не стримували емоцій, а фінал стрічки зустріли оплесками. Старший лейтенант запасу Юрій Щирін, який долучився до створення стрічки, розповів: все починалось з ентузіазму, як і формування української армії.

Нині ж порівнює стрічку із подвигом військових. "Я вважаю, що цей подвиг житиме і буде допомагати нам в перемозі", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Всі кадри стрічки є унікальними, їх документалісти взяли у бійців. Частини з них вже немає в живих, тому для авторів ця стрічка є особливою.



Під час показу автори також презентували тизер третьої частини. В ній розкажуть про бойовий шлях 20-го батальйону, який став частиною бригади у 2015 році.